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الإعلام الحربى العراقى: تفتيش 30 قرية فى كركوك بحثا عن الإرهابيين

الجمعة، 05 يناير 2018 12:00 ص
الإعلام الحربى العراقى: تفتيش 30 قرية فى كركوك بحثا عن الإرهابيين القوات العراقية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت خلية الإعلام الحربى للقوات المسلحة العراقية، أن قيادة عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية فى مناطق عدة بحثا عن العناصر الإرهابية الهاربة.

وقالت الخلية، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية التى تقع تحت مسئولية قطاعاتها العسكرية، وفى لواء المشاة الآلى 37 قام بتفتيش خمس قرى هى (الرفيعيات و القرب وسيد حسون و سعيد أفندى و الصخول)، إلى جانب لواء المشاة 21 قام بتفتيش عشر قرى هى (بارة بيك و على اغا ومنصور اغا وتل حمة و البو نجم وتل البصل و الزاجى وتامور والبو شهاب.

وأضافت الخلية، أن اللواء المدرع 35 قام بتفتيش سبع قرى هى (على السلطان و حسن صبيح وسبتى حميد و العساكرة والحامضية و فالح شلغم و الاصفر)، أما اللواء المدرع 34 قام بتفتيش ثمانى قرى هى (الحوايج والوردية والشجرة وغريب السفلى وغريب الوسطى وسكينة و مجموعة التلول والطارمية)، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش مازالت مستمرة فى المناطق المحددة ضمن الخطة الأمنية .

يشار إلى أن محافظة كركوك تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين.


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