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الإثنين.. مجلة نور تعلن عن مسلسلها الجديد بحضور وزير التعليم العالى

الجمعة، 05 يناير 2018 02:00 ص
الإثنين.. مجلة نور تعلن عن مسلسلها الجديد بحضور وزير التعليم العالى مجلة نور


كتب لؤى على
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أعلنت مجلة "نور" للأطفال الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، عن مسلسها الجديد بعنوان: "نور وبوابة التاريخ"، من إنتاج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والأزهر الشريف، الإثنين المقبل الموافق 8 يناير 2018، فى تمام الخامسة مساء بفندق الماسة، خلال احتفال برعاية ودعم الإمام الأكبر، د.أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.
 
ومن المقرر أن تعرض المجلة خلال الاحتفال حلقة من المسلسل الجديد، والإعلان عن مسابقتها بالتعاون مع شركة "بلاك أند وايت" للمنتج ياسر سليم، لاختيار موهبة طفولية جديدة، ومن ثم إنتاج "فيديو كليب" للفائز، لتكون أغنية المجلة.
 
وكانت "نور" أنتجت فى وقت سابق، أغنية فيديو كليب أغنية "نور" بطريقة الـ3D عالى الجودة، فى إطار الحملة الإعلانية للمجلة وإصداراتها الموجهة للأطفال، غناء الفنان مدحت صالح.
 
يذكر أن "نور" مجلة مصورة للفتيات والفتيان من سن 8 حتى 18 سنة، تصدر شهريًا من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر برعاية ودعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
 
وتهدف المجلة لتقديم ثقافة تلائم هوية الطفل المصرى والعربى، تحمل قيم الحق، والخير، والجمال المستمدة من جوهر الأديان السماوية، والتراحم وقبول الآخر، ونبذ التعصب والكراهية والعنف، وتدربه على التفكير المنطقى التحليلى الذى يحميه من الأفكار المتطرفة الشاذة، وتعلمه السلوكيات الصحية والحضارية الصحيحة، وتعزز لديه الحب والانتماء للوطن، وتستنهض همته للعمل والتفوق فى كل المجالات العلمية والرياضية والفنية.
 
 

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