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الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: عدد من قادة العالم دعموا المتظاهرين فى إيران

الجمعة، 05 يناير 2018 10:31 م
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: عدد من قادة العالم دعموا المتظاهرين فى إيران تاى بروك زيهرون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال تاى بروك زيهرون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، إن هناك عددًا من قادة العالم دعموا المتظاهرين فى إيران، مشيرًا إلى أن المتظاهرين احتجوا على الوضع الاقتصادى المميز للطبقة الحاكمة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن لبحث المظاهرات فى إيران، أن "جزء من أسباب هذه المظاهرات رفض التدخلات الإيرانية الخارجية"، مطالبًا إيران بحفظ حق المواطنين فى التعبير والتجمع السلمى.


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