افتتاح عيادة لأمراض الجهاز الهضمى ومرضى الكبد المصابين بالسكر بالمنوفية

افتتاح عيادة لأمراض الجهاز الهضمى ومرضى الكبد المصابين بالسكر بالمنوفيةالجمعة، 05 يناير 2018 03:00 ص
معهد الكبد القومى بالمنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قالت الدكتورة إيمان رويشة، رئيس قسم طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، إنه سيتم افتتاح عيادة أمراض الجهاز الهضمى وعيادة لمرضى الكبد المصابين بالسكر فى العيادات الخارجية لقسم طب الكبد والجهاز الهضمى.
وأكدت الدكتورة إيمان رويشة ، لـ"اليوم السابع"، أن هذه العيادة تاتى فى إطار حرص معهد الكبد القومى على تقديم خدمات متكاملة لمرضى الكبد الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأضافت رئيس قسم طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى ، أنه سيتم افتتاح العيادة اعتبارا من الأسبوع القادم وسيقوم بالكشف بها نخبة من أساتذة طب الكبد والجهاز الهضمى، مؤكدة أنها تسعى إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة، من اجل النهوض بهم وتوفير افضل خدمة لهم من أجل الوصول إلى كل المواطنين.
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