افتتاح المؤتمر الدولى للإتحاد العربى للفصل فى المنازعات الانتخابية الإثنين

كتب أحمد عبد الهادى

يفتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري أعمال المؤتمر الدولي الأول للإتحاد العربي بعنوان " سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الإنتخابية " ، والمعقد يوم الإثنين القادم بأحد الفنادق الشهيرة .

ويحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة والوزراء ، وأبرزهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، و الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف ،و الدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية ،و المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية ،المستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع قضائي عربي وأجنبي حيث يشارك به عددا كبيرا من رؤساء الهيئات القضائية بالدول العربية والأوروبية ، كما يشارك مجلس الدولة الفرنسي في أعمال المؤتمر ، وعددا كبيرا من قضاة مجلس الدولة المصري.