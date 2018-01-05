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الجمعة، 05 يناير 2018 07:36 م
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افتتاح المؤتمر الدولى للإتحاد العربى للفصل فى المنازعات الانتخابية الإثنين

الجمعة، 05 يناير 2018 03:53 م
افتتاح المؤتمر الدولى للإتحاد العربى للفصل فى المنازعات الانتخابية الإثنين المستشار أحمد أبو العزم - رئيس مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
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يفتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري أعمال المؤتمر الدولي الأول للإتحاد العربي بعنوان " سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الإنتخابية " ، والمعقد يوم الإثنين القادم بأحد الفنادق الشهيرة .

ويحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات العامة والوزراء ، وأبرزهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، و الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف ،و الدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية ،و المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية ،المستشار حسين خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع قضائي عربي وأجنبي حيث يشارك به عددا كبيرا من رؤساء الهيئات القضائية بالدول العربية والأوروبية ، كما يشارك مجلس الدولة الفرنسي في أعمال المؤتمر ، وعددا كبيرا من قضاة مجلس الدولة المصري.

 


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