اغلاق مركز طب أطفال وحديثى الولادة لمخالفته شروط الترخيص بالغربية

اغلاق مركز طب أطفال وحديثى الولادة لمخالفته شروط الترخيص بالغربيةالجمعة، 05 يناير 2018 03:19 ص
الغربية - عادل ضرة
كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بكافة مدن و مراكز المحافظة ، و تنفيذا لقرار إدارة العلاج الحر بالمديرية بغلق مركز "طفوله" لطب الاطفال وحديثى الولاده، وذلك لمخالفته شروط الترخيص، و تم تكليف إدارة الطوارئ بالمديرية من قبل الدكتور محمد شرشر وكيل الوزاره بتدبير أماكن للحالات المتواجدة بالمركز تمهيدا لتنفيذ قرار الإغلاق .
على الفور قام د.محمد الششتاوى مدير إدارة الطواري بتكليف الدكتور محمد أبوشادى مسئول المبتسرين وعنايات الأطفال بالمديرية بالتوجه إلى المركز المذكور لحصر الحالات المتواجده به ، و حصر الأماكن الشاغرة بحضانات المديرية، وتبين تواجد ٩ حالات بالمركز ، تم تحويل ٦ حالات منها إلى مستشفيات مديرية الشئون الصحية، حيث تم تحويل ٣ حالات إلى مستشفى كفر الزيات العام وحالتين إلى مستشفى بسيون المركزى و تحويل حالة واحدة إلى مستشفى المنشاوى العام وتحويل ٣ حالات إلى مراكز خاصة بناء على طلب ذويهم.
كما تبين وجود حالة وفاة واحدة داخل المركز تم إثباتها وتسليمها إلى الأهل.
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