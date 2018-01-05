اغلاق مركز طب أطفال وحديثى الولادة لمخالفته شروط الترخيص بالغربية





الغربية - عادل ضرة





أغلقت إداره العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية مركزا لطب الاطفال وحديثى الولادة وذلك لمخالفته شروط الترخيص.

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بكافة مدن و مراكز المحافظة ، و تنفيذا لقرار إدارة العلاج الحر بالمديرية بغلق مركز "طفوله" لطب الاطفال وحديثى الولاده، وذلك لمخالفته شروط الترخيص، و تم تكليف إدارة الطوارئ بالمديرية من قبل الدكتور محمد شرشر وكيل الوزاره بتدبير أماكن للحالات المتواجدة بالمركز تمهيدا لتنفيذ قرار الإغلاق .

على الفور قام د.محمد الششتاوى مدير إدارة الطواري بتكليف الدكتور محمد أبوشادى مسئول المبتسرين وعنايات الأطفال بالمديرية بالتوجه إلى المركز المذكور لحصر الحالات المتواجده به ، و حصر الأماكن الشاغرة بحضانات المديرية، وتبين تواجد ٩ حالات بالمركز ، تم تحويل ٦ حالات منها إلى مستشفيات مديرية الشئون الصحية، حيث تم تحويل ٣ حالات إلى مستشفى كفر الزيات العام وحالتين إلى مستشفى بسيون المركزى و تحويل حالة واحدة إلى مستشفى المنشاوى العام وتحويل ٣ حالات إلى مراكز خاصة بناء على طلب ذويهم.

كما تبين وجود حالة وفاة واحدة داخل المركز تم إثباتها وتسليمها إلى الأهل.