اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور





أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة - أسيوط"بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة اسيوط مما أدى لإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى اسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .