اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديدالجمعة، 05 يناير 2018 09:30 م
انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة - أسيوط"بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة اسيوط مما أدى لإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى اسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .
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