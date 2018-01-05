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اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الجمعة، 05 يناير 2018 09:30 م
اصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد انقلاب سيارة - أرشيفية


الوادى الجديد _ ماهر أبو نور
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أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة - أسيوط"بمحافظة الوادى الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع  الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة اسيوط مما أدى لإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى اسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .

 

 


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