video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلا

الجمعة، 05 يناير 2018 10:40 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلا حادث قطار فى جنوب أفريقيا


أ ش أ
إضافة تعليق


أفاد مسئولون بجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بارتفاع أعداد ضحايا تحطم القطار الذى اصطدم بشاحنة على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة جوهانسبرج، إلى 18 قتيلا.

وقال المسئولون - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - "إن القطار اصطدم بشاحنة عند أحد المعابر فى بلدة (كرونستاد) بإقليم "فرى ستيت"، وقد خرجت عدة عربات عن مسارها، واندلعت فيها النيران".

وكان وزير النقل فى جنوب أفريقيا، جو ماسوانجانى، أعلن أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بإقليم "فرى ستيت" إلى 12 قتيلا و268 مصابا، بينهم 4 يرقدون فى حالات خطيرة، ويشار إلى أن القطار - الذى كان فى طريقه من مدينة "بورت إليزابيث" إلى مدينة "جوهانسبرج" - كان يحمل على متنه 429 راكبا عندما وقع الحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 4 أشخاص فى حادث اصطدام قطار ركاب بشاحنة جنوب أفريقيا

صور.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم قطار بجنوب أفريقيا لـ12 قتيلا و180 مصابا

ارتفاع عدد قتلى حادث قطار جنوب أفريقيا إلى 14 قتيلا و180 جريحا

اخبار عالمية

جنوب افريقيا

حادث قطار

اخبار حوادث

اخبار العالم

اخبار جنوب افريقيا



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة