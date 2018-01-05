ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بجنوب أفريقيا إلى 18 قتيلاالجمعة، 05 يناير 2018 10:40 ص
حادث قطار فى جنوب أفريقيا
أ ش أ
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أفاد مسئولون بجنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بارتفاع أعداد ضحايا تحطم القطار الذى اصطدم بشاحنة على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة جوهانسبرج، إلى 18 قتيلا.
وقال المسئولون - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - "إن القطار اصطدم بشاحنة عند أحد المعابر فى بلدة (كرونستاد) بإقليم "فرى ستيت"، وقد خرجت عدة عربات عن مسارها، واندلعت فيها النيران".
وكان وزير النقل فى جنوب أفريقيا، جو ماسوانجانى، أعلن أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار ركاب بإقليم "فرى ستيت" إلى 12 قتيلا و268 مصابا، بينهم 4 يرقدون فى حالات خطيرة، ويشار إلى أن القطار - الذى كان فى طريقه من مدينة "بورت إليزابيث" إلى مدينة "جوهانسبرج" - كان يحمل على متنه 429 راكبا عندما وقع الحادث.
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