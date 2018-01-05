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ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

الجمعة، 05 يناير 2018 12:09 م
ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية


كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 مبلغ 644 جنيها فى سوق الصاغة المصرى نتيجة استمرار تحرك السعر العالمى للأوقية فى التعاملات الفورية.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 552 جنيها

عيار 21 : 644 جنيها

عيار 24 : 736 جنيها

الجنيه الذهب : 5152 جنيها

الأوقية : 1316 دولارا

 

وشهد سوق الذهب فى مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

  أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 


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