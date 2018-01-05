اتفاقيتان بمجالى الطاقة والزراعة بين كوبا والاتحاد الأوروبى بـ39 مليون يورو

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أعلنت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، اليوم الجمعة، أنه سيتم توقيع اتفاقيتين مع كوبا فى مجالى الطاقة والزراعة بقيمة 39 مليون يورو.

وقال موجيرينى - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - "إنه سيتم زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبى فى كوبا وتوقيع اتفاقيات التعاون فى مجالى الطاقة والزراعة"، مضيفة أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية استخدام الطاقة المتجددة بقيمة 18 مليون يورو، واتفاقية للزراعة المستدامة بقيمة 21 مليون يورو.

وأعربت المسئولة الأوروبية عن تطلعها بأن يكون الاتحاد شريكا اقتصاديا قويا وفعالا لكوبا فى المستقبل، وتزور موجيرينى، العاصمة الكوبية، هافانا، على مدار يومين فى إطار تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وكوبا، بعد فترة طويلة من الجمود على خلفية مطالب أوروبية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.