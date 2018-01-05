إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى أبو صوير بالإسماعيلية





الإسماعيلية صبرى غانم





نجحت مساعى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابوصويرومديرية أمن الإسماعيلية وكبار العئلات في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة السبع أبار شرقية السماكين دائرة مركز أبوصوير.

وتعود أسباب الخصومة بين العائلتين الي مقتل أحد أفراد عائلة عرب مطير، وسط إصرار العائلة الثانية علي لأخذ بالثأر.

وعقدت اليوم الجمعة جلسة صلح بين العائلتين بديوان عائلة مطير بمنطقة السبع بار شرفية السماكين بحضور العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، والعميد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد محمود علي رئيس مباحث المركز، والناشط المجتمعي ياسر دهشان، وعدد من القيادات الأمنية وكبار العائلات ومشائخ القبائل.

وقدم أحد أبناء عائلة "جلد" الكفن الي عائلة عرب مطير، وتعهد الطرفان علي الالتزام بالصلح وسط تكبيرات من الحضور، فيما قدم كبار العائلات ومشائخ القبائل الشكر للعميد هشام مروان مامور مركز شرطة ابوصوير .