إمبراطورة إيران السابقة تبرز تصريحاتها الخاصة لـ"اليوم السابع" على موقعها الرسمى





محمد محسن أبو النور





أبرزت الشهبانو فرح ديبا، إمبراطورة إيران السابقة وزوجة الشاه، محمد رضا بهلوى، تصريحاتها الحصرية التى خصت بها "اليوم السابع" قبل أيام تعليقًا من جانبها على أحداث الثورة الدائرة الآن فى إيران والمستمرة منذ نحو 10 أيام.

ونشرت الإمبراطورة تصريحاتها لـ"اليوم السابع" من خلال موقعها الرسمى على الإنترنت وصفحتها الموثقة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



الموقع الرسمى للشهبانو فرح ديبا

وأكدت إمبراطورة إيران السابقة، "الشهبانو" فرح ديبا، قدرة الشعب الإيرانى على إحداث التغيير، وذلك بعد نحو 7 أيام من اندلاع ثورة مشهد أو ثورة السابع والعشرين من ديسمبر التى نادت بسقوط النظام الإيرانى برمته.

وهتف جموع من الثوار فى إيران ضد النظام الحاكم، معربين عن ندمهم على الثورة على الشاه، حسبما ورد فى مقاطع مصورة على موقع "تويتر" للتغريدات المصغرة تثبتت "اليوم السابع" من صحتها.

وأضافت الإمبراطورة فرح ديبا فى تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع" الثلاثاء الماضى، ردا من جانبها على موقفها من تطورات الوضع فى إيران بعد دخول أكثر من 70 مدينة فى نحو 22 محافظة على خط الثورة الدائرة الآن، أن الشعب الإيرانى تحمل على مدى أكثر من 39 عاما عقودا من الفساد، وتحمل عبئا كبيرا فى مواجهة نظام عنيف وقد عانى من ذلك وصبر، لكنه الآن يتحرك.



الصفحة الرسمية الموثقة للشهبانو على "فيس بوك"

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الشعب الإيرانى النجاح فى إسقاط النظام، قالت ديبا من مقر إقامتها فى العاصمة الفرنسية باريس إن الشعب الإيرانى صبر وكان لديه أمل فى أن يدرك الحكام الحاليين متغيرات المواقف وغيرون نهجهم كى تستأنف إيران نهضتها وتتبوا مكانتها التى تستحقها فى النظام العالمى غير أن هذا لم يحدث، ولذلك ثار الشعب وهو قادر على فعل كل الممكنات.

وتابعت ديبا فى تصريحاتها أن الحياة الآن أصبحت أكثر صعوبة فى إيران، معربة عن أملها فى تحول مستقبل البلاد إلى وضع أفضل بدلا من اليأس الذى خيم على الكثيرين، لأن الإيرانيين يريدون أن توضع إيران فى مكانها الصحيح فى هذا العالم المتطور بوتيرة مستمرة إذ يتطلع الشعب إلى أن يرى إيران أكثر استنارة وتقدما.



فرح ديبا لدى استقبالها الزميل محمد محسن أبو النور يوليو الماضى

وردا من جانبها على سؤال حول نصيحتها للمجتمع الإيرانى الثائر الآن فى وجه النظام خاصة أن قطاعات كبيرة ردد شعارات أعربت من خلالها عن الندم من إسقاط حكم الشاه، أوضحت ديبا أن كل ما تأمل به هو أن ترى إيران مستنيرة وفخورة وتبقى بحالة جيدة ومتماسكة.

واختتمت تصريحاتها بقولها: "أنا مقتنعة بأن الشعب الإيرانى، مثل طائر الفينيق الأسطورى، بحيث سينهض مرة أخرى من الرماد، ويتغلب على تيار جارف من التحديات التى تواجهه مرة أخرى، وأنا على يقين من أن الضوء يجب يسود على الظلام".



الإمبراطورة تطالع اليوم السابع من خلال هاتف الزميل محمد محسن أبو النور

وفى حوار حصرى لـ"اليوم السابع" يوليو الماضى، توقعت فرح ديبا، حدوث انفجار اجتماعى فى البلاد بسبب الفقر والظلم والتهميش وكبت الحريات وإجراءات القمع التى ينتهجها النظام الإيرانى الحالى بحق المجتمع.