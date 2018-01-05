إمام أهل السنة فى إيران يدعو للاستماع إلى مطالب المحتجين

دعا إمام أهل السنة فى إيران الشيخ عبد الحميد مولوى إسماعيل زهى، المسئولين الإيرانيين إلى الاستماع لأصوات المتظاهرين، مؤكدًا ضرورة توفير الحرية وحل المشكلات التى يعانى منها الشعب الإيرانى، وذلك فى أول تعليق له على الاضطرابات التى تشهدها إيران منذ الخميس ٢٨ ديسمبر الماضى والتظاهرات الاحتجاجية فى مدن عدة.

وبحسب موقعه الإلكترونى، قال إمام وخطيب أهل السنة اليوم فى خطبة الجمعة: "منذ أيام وبلادنا تشهد مظاهرات احتجاجية، والواجب على المسئولين أن يستمعوا إلى أصوات المتظاهرين ويسمعوا مطالب المحتجين، ويعطوا لهم الحرية المطلوبة التى تقررها الشريعة ويؤيدها القانون، ويحلوا المشكلات".

وأضاف عبد الحميد مولوى: "لا بد من التعديلات فى بعض السياسات والقوانين لحل مشكلات الشعب"، وتابع: "الكثير من السياسات والقوانين تحتاج إلى تغييرات وتعديلات".

وأشار عبد الحميد مولوى إلى المشكلات الاقتصادية فى بلاده قائلا: "يواجه الشعب قلة الموارد والفقر، ومن ناحية أخرى يتحملون ضغوطا اقتصادية ومالية وتكاليف باهظة. ارتفعت البطالة والفقر، فعلى المسئولين أن يدركوا هذه المشكلات، ويكونوا مع الشعب فى كل الأحوال والظروف، ليتعرفوا على آلامهم ومشكلاتهم".

وفى السياق نفسه، تناول المشكلات التى يعانى منها أهل السنة، وقال إنهم يطالبون بإزالة التمييزات منذ أربعة عقود، ونطالبا باهتمام المسئولين بمطالبهم ببناء مصلى صغير لأهل السنة فى العاصمة طهران، مشيرا إلى وجود مضايقات وضغوط على أهل السنة فى بعض المدن، وإغلاق للمصليات.

وأعرب عن أسفه لعدم انتخاب حاكم مدينة أو رئيس دائرة من أهل السنة فى المدن التى يشكل فيها السنة الأغلبية، قائلا: على المسئولين أن يكونوا جادين فى تلبية مطالب الشعب، ويتصدوا للتمييز فى بعض المؤسسات.