video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إمام أهل السنة فى إيران يدعو للاستماع إلى مطالب المحتجين

الجمعة، 05 يناير 2018 11:27 م
إمام أهل السنة فى إيران يدعو للاستماع إلى مطالب المحتجين إمام أهل السنة


كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق


دعا إمام أهل السنة فى إيران الشيخ عبد الحميد مولوى إسماعيل زهى، المسئولين الإيرانيين إلى الاستماع لأصوات المتظاهرين، مؤكدًا ضرورة توفير الحرية وحل المشكلات التى يعانى منها الشعب الإيرانى، وذلك فى أول تعليق له على الاضطرابات التى تشهدها إيران منذ الخميس ٢٨ ديسمبر الماضى والتظاهرات الاحتجاجية فى مدن عدة.

 

وبحسب موقعه الإلكترونى، قال إمام وخطيب أهل السنة اليوم فى خطبة الجمعة: "منذ أيام وبلادنا تشهد مظاهرات احتجاجية، والواجب على المسئولين أن يستمعوا إلى أصوات المتظاهرين ويسمعوا مطالب المحتجين، ويعطوا لهم الحرية المطلوبة التى تقررها الشريعة ويؤيدها القانون، ويحلوا المشكلات".

 

وأضاف عبد الحميد مولوى: "لا بد من التعديلات فى بعض السياسات والقوانين لحل مشكلات الشعب"، وتابع: "الكثير من السياسات والقوانين تحتاج إلى تغييرات وتعديلات".

 

وأشار عبد الحميد مولوى إلى المشكلات الاقتصادية فى بلاده قائلا: "يواجه الشعب قلة الموارد والفقر، ومن ناحية أخرى يتحملون ضغوطا اقتصادية ومالية وتكاليف باهظة. ارتفعت البطالة والفقر، فعلى المسئولين أن يدركوا هذه المشكلات، ويكونوا مع الشعب فى كل الأحوال والظروف، ليتعرفوا على آلامهم ومشكلاتهم".

 

وفى السياق نفسه، تناول المشكلات التى يعانى منها أهل السنة، وقال إنهم يطالبون بإزالة التمييزات منذ أربعة عقود، ونطالبا باهتمام المسئولين بمطالبهم ببناء مصلى صغير لأهل السنة فى العاصمة طهران، مشيرا إلى وجود مضايقات وضغوط على أهل السنة فى بعض المدن، وإغلاق للمصليات.

 

وأعرب عن أسفه لعدم انتخاب حاكم مدينة أو رئيس دائرة من أهل السنة فى المدن التى يشكل فيها السنة الأغلبية، قائلا: على المسئولين أن يكونوا جادين فى تلبية مطالب الشعب، ويتصدوا للتمييز فى بعض المؤسسات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف نفهم ما يحدث فى إيران ؟ صراع التيارات يشعل التظاهرات.. المتشددون استغلوا غضب الشارع لجنى المكاسب.. تقارير تكشف وقوفهم خلف دعوات رحيل روحانى.. و"الحرس" يلوح بتورط تيار نجاد.. ومراجعة سياسات النظام مفتاح الحل

موسكو: اجتماع مجلس الأمن بشأن تظاهرات إيران "تدخل أمريكى"

موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران

بدء اجتماع مغلق لمجلس الأمن قبيل جلسة مرتقبة لبحث الوضع فى إيران

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: عدد من قادة العالم دعموا المتظاهرين فى إيران

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

اهل السنة

الاحتجاجات في ايران

انتفاضة الفقراء



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة