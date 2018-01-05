إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجويةالجمعة، 05 يناير 2018 09:21 م
موانئ السويس -أرشيفية
السويس- سيد نون
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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
وأكد ملاك يوسف، أن حركة دخول وخروج السفن بجميع موانئ السويس حاليا منتظمة، ولا يوجد تأثير حاليا للعاصفة الترابية.
وأشار ملاك يوسف، إلى أن حركة دخول وخروج السفن حاليا منتظمة وغرفة العمليات بهيئة موانئ البحر الأحمر تعمل طوال 24 ساعة.
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