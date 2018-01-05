إصابة 3 أشخاص فى حادث إصطدام بعامود إنارة بطريق دمياط رأس البر





دمياط عبده عبد البارى







أصيب 3 أشخاص بإصابات خطيرة نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة على طريق رأس البر - دمياط أعلى كوبرى رأس البر.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد محمد الغزولي 18 سنة ومقيم بقرية أولاد حمام مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وسامية السيد للحناوي 63 سنة ومقيمة بقرية الشعراء ومصابه باشتباه نزيف بالمخ وسميرعصام شوشة ومقيم بقرية الشعراء ومصاب نزيف بالمخ وكسر بالساقين .

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفي التخصصي لتلقى العلاج اللازم.



