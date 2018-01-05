إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص بعمود إنارة بطريق رأس البر

إصابة 3 أشخاص فى تصادم ميكروباص بعمود إنارة بطريق رأس البرالجمعة، 05 يناير 2018 11:08 م
تصادم - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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أصيب مساء اليوم الجمعة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود كهرباء، على طريق رأس البر بدمياط.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصى، وهم كل من أحمد محمد 18 سنة عامل مقيم قرية أولاد حمام وإصابته اشتباه نزيف بالمخ، سامية السيد من الشعراء 63 سنة مصابة باشتباه فى نزيف بالمخ، سمير عصام مقيم قرية الشعراء مصاب نزيف بالمخ وكسر بالساقين، وجار تحرير محضر بالواقعة.
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