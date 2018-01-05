إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويفالجمعة، 05 يناير 2018 08:07 م
حادث سيارة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أصيب 14 شخصا منذ قليل، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق بياض العرب نطاق محافظة بنى سويف.
ونقلت سبعة سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف 14 مصابًا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى إلى مستشفى بنى سويف العام، لتلقى العلاج اللازم بقسم الاستقبال، تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف العام.
إضافة تعليق
"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة
اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة