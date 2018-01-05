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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الجمعة، 05 يناير 2018 08:07 م
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث سيارة - أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب 14 شخصا منذ قليل، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق بياض العرب نطاق محافظة بنى سويف.
 
ونقلت سبعة سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف 14 مصابًا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى إلى مستشفى بنى سويف العام، لتلقى العلاج اللازم بقسم الاستقبال، تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف العام.

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