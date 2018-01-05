إصابة طالب بجرح نافذ بالبطن على يد عامل ونجله بالدقهلية





الدقهلية شريف الديب





أصيب طالب بجرح شبه نافذ على يد عامل ونجله بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروة فى القليوبية، بسب بالخلاف على دراجة نارية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه، من مستشفى نبروه المركزى، بوصول "محسن ح ع" 17 سنة طالب ومقيم بقرية "الطيبة" دائرة المركز، مصابًا بجرح شبه نافذ بالبطن وآخر قطعى بفروة الرأس "ولا يمكن استجوابه".

وبسؤال والدته 42 سنة ربة منزل ومقيمة بذات القرية، اتهمت كلاً من "معوض ح" 50 سنة عامل ونجله، ويقيمان بقرية "الدروتين" دائرة المركز بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "خنجر" بحوزة الثانى وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهما على ملكية دراجة نارية، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجله لذات السبب جارى موالاة الاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور إمكانية ذلك كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهم الثانى والسلاح الأبيض المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 370/2018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.