إصابة شاب فلسطينى بعيار نارى خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

إصابة شاب فلسطينى بعيار نارى خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزةالجمعة، 05 يناير 2018 04:31 م
الاحتلال الإسرائيلى
غزة (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الجمعة، عن إصابة شاب بعيار نارى فى القدم خلال المواجهات مع الاحتلال اﻹسرائيلى فى منطقة الشريط الحدودى بمحاذاة موقع "ناحل عوز" الإسرائيلى إلى الشرق من مدينة غزة.
وأوضحت الوزارة - فى بيان مقتضب، أن حالة الشاب متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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