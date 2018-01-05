إصابة شاب فلسطينى بعيار نارى خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة





غزة (أ ش أ)





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الجمعة، عن إصابة شاب بعيار نارى فى القدم خلال المواجهات مع الاحتلال اﻹسرائيلى فى منطقة الشريط الحدودى بمحاذاة موقع "ناحل عوز" الإسرائيلى إلى الشرق من مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان مقتضب، أن حالة الشاب متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.