إصابة رئيس أركان الجيش اليمنى ونجاة محافظ الجوف إثر انفجار لغم

إصابة رئيس أركان الجيش اليمنى ونجاة محافظ الجوف إثر انفجار لغمالجمعة، 05 يناير 2018 03:54 م
الجيش اليمنى
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بإصابة رئيس أركان الجيش اليمنى إصابة طفيفة ونجاة محافظ الجوف، إثر انفجار لغم أثناء تفقدهما سير المعارك في المحافظة.
كانت قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على منطقتى "العرفاء جنوب اليتمة، وعفى"، فى محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، كما تقدمت القوات نحو 10 كيلو مترات بوادى خب بالمحافظة وسط معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.
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