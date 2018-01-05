إخلاء سبيل فلاح بالدقهلية اتهم بتقديم زوجتة لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب





الدقهلية - محمد حيزة





قرر أمير ناصف، رئيس نيابة مركز طلخا بالدقهلية، وبإشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية،إخلاء سبيل "أ.ع"، 26سنة، فلاح، و"ع.ز"، 27 سنة، ويقميان بقرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا ، بعد تنازل الزوجة عن المحضر المحرر بشأن اتهام زوجها بقيامه بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها جنسيا بعد فشلة فى الإنجاب.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا ، بحضور سيدة، الى القسم تتهم فيه زوجها بتقديمها إلى صديقة ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد تخديرة لها ما أسفر عن حملها .

وقالت السيدة فى بلاغها:" بعد زواجى منذ أكثر من عامين، لم يكلل الزواج بالإنجاب، مما استدعى ذهابى لأكثر من طبيب، حتى شعرت ببعض الألام وذهبت الى الطبيب مرة أخري ليخبرني أننى حامل.

وأضافت السيدة فى بلاغها" لم أصدق نفسى بكيت من الفرحة، وانطلقت الزغاريد وانتشر الخبر في جميع أنحاء القرية، ولكن فوجئت وصعقت أسرتى عندما حضر إلينا صديق زوجى، وقال إن حملى منه بعدما قدمنى له زوجى بعد حضوره لتناول العشاء بالمنزل وقيامه بتخديرى.

انتقلت قوة بقيادة الرائد أحمد شبانة، رئيس مباحث طلخا، تحت إشراف العميد محمد شرباش، رئيس البحث الجنائي، للقرية وتمكنوا من القبض على الزوج والصديق.

وعدلت الزوجة أمام النيابة أقوالها المحررة فى المحضر بشأن اتهامها لزوجها، فيما قدم الزوج عدة تقارير طبية تفيد بقدرته على الإنجاب، مؤكدا أن الدافع وراء تحرير المحضرنشوب خلافات مع صديقه على إثره اختلق الواقعة، ما أثار الشك بداخلها وجعلها تقدم على تحرير البلاغ.