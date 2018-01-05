video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل فلاح بالدقهلية اتهم بتقديم زوجتة لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب

الجمعة، 05 يناير 2018 04:30 م
إخلاء سبيل فلاح بالدقهلية اتهم بتقديم زوجتة لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق


 
قرر أمير ناصف، رئيس نيابة مركز طلخا بالدقهلية، وبإشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية،إخلاء سبيل "أ.ع"، 26سنة، فلاح، و"ع.ز"، 27 سنة، ويقميان بقرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا ، بعد تنازل الزوجة عن المحضر المحرر بشأن اتهام زوجها بقيامه بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها جنسيا بعد فشلة فى الإنجاب.
 
وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا ، بحضور سيدة، الى القسم تتهم فيه زوجها بتقديمها إلى صديقة ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد تخديرة لها ما أسفر عن حملها .
 
وقالت السيدة فى بلاغها:" بعد زواجى منذ أكثر من عامين، لم يكلل الزواج بالإنجاب، مما استدعى ذهابى لأكثر من طبيب، حتى شعرت ببعض الألام وذهبت الى الطبيب مرة أخري ليخبرني أننى حامل.
 
وأضافت السيدة فى بلاغها" لم أصدق نفسى بكيت من الفرحة، وانطلقت الزغاريد وانتشر الخبر في جميع أنحاء القرية، ولكن فوجئت وصعقت أسرتى عندما حضر إلينا صديق زوجى، وقال إن حملى منه بعدما قدمنى له زوجى بعد حضوره لتناول العشاء بالمنزل وقيامه بتخديرى.
 
انتقلت قوة بقيادة الرائد أحمد شبانة، رئيس مباحث طلخا، تحت إشراف العميد محمد شرباش، رئيس البحث الجنائي، للقرية وتمكنوا من القبض على الزوج والصديق.
وعدلت الزوجة أمام النيابة أقوالها المحررة فى المحضر بشأن  اتهامها لزوجها، فيما قدم الزوج عدة تقارير طبية تفيد بقدرته على الإنجاب، مؤكدا أن الدافع وراء تحرير المحضرنشوب خلافات مع صديقه على إثره اختلق الواقعة، ما أثار الشك بداخلها وجعلها تقدم على تحرير البلاغ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة تتهم زوجها بتخديرها وتقديمها لصديقه لمعاشرتها من أجل الإنجاب بالدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة