أهالى كفر صقر يعثرون على عجوز مجهولة الهوية ويسلمونها للشرطة

أهالى كفر صقر يعثرون على عجوز مجهولة الهوية ويسلمونها للشرطةالجمعة، 05 يناير 2018 01:12 ص
العجوز المعثور عليها بكفر صقر
الشرقية - إيمان مهنى
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سلم أهالى مركز كفر صقر بالشرقية، عجوزا مجهولة الهوية تعانى من ظروف نفسية إلى مركز الشرطة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، للتعرف عليها.
وقال نور الشناوى، أحد شهود العيان، لـ"اليوم السابع"، أن سيدة عجوز تتجاوز 65 عاما، وبصحبتها حقيبة بلاستيك بها بيض بلدى، مضيفا أنها العجوز فاقدة النطق وبدون أى هوية تثبت شخصيتها، وكانت ترتعش من شدة برودة الجو.
مضيفا بقوله، أن السيدة نزلت من ميكروباص أجرة خط كفر صقر بقرية الهجارسة، وطلب السائق والركاب من شاب يقود توك توك محاولة إيجاد أسرتها لأنها لا تتحدث، مشيرا أنهما اصطحبوها بتوك توك وظلوا بيحثوا فى القرى المجاورة عن أحد يتعرف عليها، فقام الخفراء بعد علمهم بتسليمها لمركز الشرطة، لمحاولة التعرف عليها، وإيجاد أسرتها.
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