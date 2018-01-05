أمين التنظيم الدولى للإخوان يهين الشعب المصرى عبر قناة "الجزيرة"الجمعة، 05 يناير 2018 12:00 ص
كتب كامل كامل
فى تجرؤ شديد على المصريين، أهان إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، نائب مرشد الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من الرباعى العربى، الشعب المصرى إهانة كبيرة، معتبرًا إياه - أى الشعب المصرى- سلبيًا وتعامل بسلبية مع أول رئيس منتخب بعد 25 يناير وانصاع لما قيل فى وسائل الإعلام.
واتهم "منير" الذى يعيش فى العاصمة البريطانية لندن مركز التنظيم الدولى للإخوان، خلال لقاء له أذيع مساء الخميس عبر شاشة قناة "الجزيرة"، الشعب المصرى بأنه تسبب فى ضياع ثورة 25 يناير، لتخليه عما وصفه بالديمقراطية والرئيس المعزول محمد مرسى.
وزعم "منير"، أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان يريد إجراء انتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين يسعى للتواصل مع المعارضة المصرية لكن توجد عقبات تحول دون ذلك، لم يذكر "منير" ما هى هذه المعوقات، كما زعم "منير" أن الدولة المصرية تحارب الدين الإسلامى.
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
alaa
الخونة يتكلمون
الخونة يتكلمون
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر محمد
كلب و لا يسوي
كلب و لا يسوي و في مثل قديم بيقول اذا خرج العيب من أهل العيب مايبقاش عيب و عموما الشعب المصري دة سيدك و تاج رأسك يا كلب
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed soliman
الخرفان يتكلمون
انتم لا تعرفون شيئا عن الاسلام انتم فقط قطيع من الخراف يسير وراء ما صوره لكم خروف كبير اسمه حسن البنا
عدد الردود 0
بواسطة:
فرعون
طبيعى
طبيعى ارهابى زى ده هو و جماعته القتله الارهابين الخونه يقولوا كده .بس الشعب المصرى عرفهم على حقيقتهم و لبسهم طرح و عبيات و خرجوا هاربين زى الفئران. انتهى الدرس يا اغبياء انتم و من يسمح لكم على قنواته أن تظهروا ظهور الخزى و العار و الهزيمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الحقيقة المرة
السيد إبراهيم منير لم يدرك حتى الأن أن الشعب المصرى أدرك أنه انتخب جماعة من الخرفان التى تربت على السمع والطاعة مما أفقدها القدرة على التفكير والتخبط فى القرارات بدرجة لم نرى مثلها فى التاريخ. هل يستطيع هذا الكائن أن يعد لنا عدد القرارات التى أصدرها مرسى فى الثانية صباحاً والناس نيام ليقوم بإلغائها فى اليوم التالى بناءاً على رغبة القطيع ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد خنازير الشيطان البنا اليهودي الماسوني الملعون
القضاة الحلوين السبب في تطاول مثل هذا الخنزير العجوز لترك باقي الخنازير بدون احكام
المفروض كان بعد ثورة 6/30 و حكم المحكمة بعتبارهم عصابة ارهابية كان يجب فصل اي خنزير منهم من العمل و تجريم اي خنازير ينتمي او يتعاطف مع هذه العصابة الارهابية و القبض عليه فورا و اقل شئ كان الحكم بالمؤبد و الاعدام لكل خنزير ارتكب اي جرائم لان هؤلاء الخنازير الارهابين المرتزقة الملاعين الكذابين ليس مصرين
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فؤاد
حاجة غريبة
هي عشان الدولة ضد الأخوان تبقى ضد الدين الإسلامي هو انتم واخدين الإسلام حقوقه حصرية لكم
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
واضح انه اهبل لان مرسى كان دمية في يد المرشد يقلبه كما يقلب المغسل الميت !
الشعب المصرى اعظم شعوب العالم فهو الذى استطاع ان يسقط حكم المرشد الضال والا كنا اصبحنا مثل شعب ايران عاجز عن اسقاط المرشد الدكتاتور والحمد لله ان الشعب المصرى بغالبيته الساحقة يكره الاخوان الإرهابيين كما يكره الصهاينة فكلاهما من مدرسة واحدة وصناعة انجليزية لهذا يستضيف الانجليز فلول الاخوان العفنة من عملائهم أمثال هذا الكلب الحقير
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس عبد السلام غانم
لا بلدغ المؤمن منجحر مرتين
تكمن مسشكلتكم فى انكم لا تتطورا رغم مرور السنوات هل تظن انه هناك من الشعب اامصرى من عاد يثق بكم ااو يسمع لكم غير ابناء العشيرة العب غيرها
عدد الردود 0
بواسطة:
زينب حامد السايح
الكلاب تعوي اخوان الفتنه إبليس فوضكم في سحر الكلام ليضللوا الشباب
مصر محروسه بعناية الله وهو رب السموات والأرض والله هو الولي لنا ولن نتخذ او ندعو مع الله أولياء