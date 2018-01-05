أمين التنظيم الدولى للإخوان يهين الشعب المصرى عبر قناة "الجزيرة"





كتب كامل كامل





فى تجرؤ شديد على المصريين، أهان إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، نائب مرشد الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من الرباعى العربى، الشعب المصرى إهانة كبيرة، معتبرًا إياه - أى الشعب المصرى- سلبيًا وتعامل بسلبية مع أول رئيس منتخب بعد 25 يناير وانصاع لما قيل فى وسائل الإعلام.

واتهم "منير" الذى يعيش فى العاصمة البريطانية لندن مركز التنظيم الدولى للإخوان، خلال لقاء له أذيع مساء الخميس عبر شاشة قناة "الجزيرة"، الشعب المصرى بأنه تسبب فى ضياع ثورة 25 يناير، لتخليه عما وصفه بالديمقراطية والرئيس المعزول محمد مرسى.

وزعم "منير"، أن الرئيس المعزول محمد مرسى كان يريد إجراء انتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين يسعى للتواصل مع المعارضة المصرية لكن توجد عقبات تحول دون ذلك، لم يذكر "منير" ما هى هذه المعوقات، كما زعم "منير" أن الدولة المصرية تحارب الدين الإسلامى.