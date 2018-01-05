"أمهات مصر": لا حوار مجتمعى حول الثانوية العامة الجديدة قبل إنهاءالمقترح





كتب محمود طه حسين





أعلنت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن رفضهم إجراء أى حوار مجتمعى مع وزارة التربية والتعليم، حول مقترح نظام الثانوية العامة الجديد التراكمى، مشترطين إجراء الحوار فى حالة واحدة فقط وهى إعلان الوزارة الانتهاء من إعداد المقترح بشكل نهائى حتى يتسنى لنا تقييمه جيدا وإبداء رأينا واقتراحاتنا حوله.

وأضافت عبير، فى بيان صادر عن الاتحاد، أن وزير التربية والتعليم أعلن على مدار العام الماضى بعض ملامح المقترح الجديد للثانوية العامة مما تسبب فى أربك وأثار وشغل الرأى العام ببعض هذه الملامح ، كما أعلن أيضا العمل بهذا المقترح بداية من سبتمر 2018 ، فى حين أننا اكتشفنا من خلال لجنة التعليم بالبرلمان أن كل ذلك أفكار وأحلام طرحها عليهم الوزير وصعب تطبيقها فى سبتمر 2018 وذلك لعدم تقديم الوزير خطة كاملة جاهزة للتنفيذ ، وهو مايجعل أى حوار مجتمعى الآن مضيعة للوقت ولعب بمشاعر أولياء الأمور ، مستطردة : " المفروض الوزير يعكف على كتابة والأنتهاء من الخطة كاملة ثم عرضها على لجنة التعليم بالبرلمان وعمل حوار مجتمعى على أولياء الأمور والخبراء والرأى العام لكن غير ذلك تضييع للوقت وشو إعلامى ليس له أى فائدة".

وأكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عبير أحمد، أن قرار تغير نظام الثانوية العامة الجديد يخص كل الأسر المصرية ومستقبل أبنائها وبالتالى ليس هناك داعى للاستعجال، وعلى الوزارة أن تعد خطتها جيدا ودراستها من جميع النواحى والانتهاء منها بدون أى استعجال ثم عرضها لحوار مجتمعى.

وأشارت عبير إلى أن اتحاد أمهات مصر للنهوض للتعليم لم يناشد الوزارة بعمل أى حوار مجتمعى خلال الايام القادمة قبل الانتهاء من المقترح كاملا، لافتة إلى أن بعض أولياء الأمور طالبوا الوزارة بعمل حوار مجتمعى حول مقترح الثانوية العامة الجديد وهو ما استجابت له الوزارة خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن الاتحاد لم يطلب أى حوار مجتمعى ويشدد على الانتهاء من المقترح كاملا ثم عرضة على حوار مجتمعى لإبداء الرأى فيه .