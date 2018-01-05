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أمريكا تدرج 3 قيادات من تنظيم القاعدة وحركة الشباب على قوائم الإرهاب العالمية

الجمعة، 05 يناير 2018 11:04 م
أمريكا تدرج 3 قيادات من تنظيم القاعدة وحركة الشباب على قوائم الإرهاب العالمية ووناس الفقيه القيادى بتنظيم القاعدة


كتب عبد الوهاب الجندى
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أدرجت الخارجية الأمريكية كل من محمد الغزالى وأبوكر على أدن ووناس الفقيه على لائحة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص بموجب القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذى رقم 13224.

وقالت الخارجية فى بيان: المدرجين "على القوائم تبين أنهم ارتكبوا أعمال إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو الأمن القومى أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكى أو يشكلون خطراً كبيراً لارتكاب أعمال مماثلة".

وأضافت: "من عواقب هذا الإدراج تجميد مختلف ممتلكات المدرجين ومصالحهم الخاضعة للولاية القضائية الخاصة بالولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين عموماً الدخول فى معاملات أو التعامل معهم".

ومحمد الغزالى، هو قيادى فى تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية، ومسئول عن الأمن الداخلى والتدريب فى التنظيم.

أما أبوكر على أدن هو قيادى بحركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة منذ عام 2010، وهو أيضا مسؤول الحركة فى مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال.

وعن وناس الفقيه، فهو تونسى الجنسية يعمل ضمن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب، وتصفه بعض وسائل الإعلام التونسية بأنه "أمير السلفية الجهادية".


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