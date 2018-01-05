أسعار النفط اليوم الجمعة 5-1-2018 وارتفاع الإنتاج الأمريكى





كتب – أحمد أبو حجر





استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة 5-1-2018 حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 68.13 دولار للبرميل ، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 62.12 دولار للبرميل. ولامست العقود 62.17 دولار قبل ذلك بقليل وهو أعلى مستوياتها منذ مايو 2015.

ارتفع الإنتاج الأمريكى، من النفط فى العام الماضى، بأكثر من 384 ألف برميل يوميًا، كما زادت الصادرات متجهة لمستوى قياسى.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى الأسبوع الجارى، عن أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط فى 2017 سجل 9.2 ملايين برميل يوميًا.

أما على مستوى منظمة "أوبك" فإن متوسط الإنتاج بلغ 32.5 مليون برميل يوميًا فى العام الماضي، بتراجع بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا عن مستويات 2016.

وكانت منظمة "أوبك" اتفقت فى نهاية 2016 على خفض الإنتاج النفطى بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا على مدار أول 6 أشهر من 2017، ثم مُدد الاتفاق إلى مارس 2018، ثم إلى نهاية العام الجارى.

وبالنسبة لفرق الأسعار بين خامى "برنت" و"نايمكس" فأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن الفرق اتسع بشكل كبير فى 2017، حيث وصل إلى أكبر مستوى منذ 2013.

وخام "برنت" منذ نهاية 2016 وحتى نهاية العام الماضى ربح 10 دولارات، حيث أنهى 2017 عند مستوى 65 دولارًا للبرميل، لتصل الفجوة بين خامى "برنت" و"نايمكس" إلى 5 دولارات مع نهاية العام.