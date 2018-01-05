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أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

الجمعة، 05 يناير 2018 01:59 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية


كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2018 بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 مبلغ 644 جنيها فى سوق الصاغة المصرى نتيجة استمرار تحرك السعر العالمى للأوقية فى التعاملات الفورية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 552 جنيه

عيار 21 : 644 جنيه

عيار 24 : 736 جنيه

الجنيه الذهب : 5152 جنيه

الأوقية : 1316 دولار

سوق الذهب
 

وشهد سوق الذهب فى مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

 

سعر الذهب
 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية جرام الذهب فى مصر
 

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.


 

خدمة أسعار الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

 


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