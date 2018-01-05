أسعار الدولار اليوم الجمعة 5-1 -2018 فى مصر وثبات سعر الأخضر الأمريكى

أسعار الدولار اليوم الجمعة 5-1 -2018 فى مصر وثبات سعر الأخضر الأمريكىالجمعة، 05 يناير 2018 12:03 م
رانيا فزاع
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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 5-1-2018 ، وبلغ سعر الدولار 17.66 جنيه للشراء ، و 17.6 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى، وفق أخر تحديث له قبل أجازة السوق المصرفى، ويعد الدولار واحد من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى،وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار كالتالى.
سعر الدولار اليوم فى مصر
استقر سعر الدولار اليوم مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى ، 17.74 جنيه للشراء ، و 17.84 للبيع.
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.66 جنيه للشراء
17.77 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
617.6 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
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