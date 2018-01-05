video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 5-1 -2018 فى مصر وثبات سعر الأخضر الأمريكى

الجمعة، 05 يناير 2018 12:03 م
أسعار الدولار اليوم الجمعة 5-1 -2018 فى مصر وثبات سعر الأخضر الأمريكى


رانيا فزاع
إضافة تعليق


استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 5-1-2018 ، وبلغ سعر الدولار 17.66 جنيه للشراء ، و 17.6 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى، وفق أخر تحديث له قبل أجازة السوق المصرفى، ويعد الدولار واحد من أهم  العملات النقدية على المستوى الدولى،وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار كالتالى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

 

استقر سعر الدولار اليوم مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى ، 17.74 جنيه للشراء ، و 17.84 للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

  17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 617.6 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

 17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

167 مليون دولار إيرادات فيلم جايل جارسيا برنال Coco فى الصين

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة