أستراليا تسمح بصادرات القنب الطبية للاستفادة من سوق مزدهرة

أستراليا تسمح بصادرات القنب الطبية للاستفادة من سوق مزدهرةالجمعة، 05 يناير 2018 06:20 م
وزيرة الصحة الاسترالى
سيدنى – رويترز
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قالت أستراليا، إنها تسعى لأن تصبح رابع دولة على مستوى العالم تقنن صادرات الماريجوانا لأغراض طبية فى محاولة للفوز بنصيب من سوق عالمية تصل قيمتها إلى 55 مليار دولار.
وما زالت زراعة القنب فى استراليا ضيقة النطاق نسبيا نظرا لأن القانون يحظر استخداماته غير الطبية. لكن الحكومة تأمل أن يعزز الاستخدام الطبى المحلى، الذى قننته فى العام الماضى، والصادرات الإنتاج.
وقال وزير الصحة جريج هانت للصحفيين فى ملبورن: "هدفنا شديد الوضوح.. منح المزارعين والمنتجين أفضل فرصة فى أن نصبح المصدر الأول على مستوى العالم للقنب الطبى".
وصعدت أسهم أكثر من عشر شركات منتجة للقنب ومدرجة فى البورصة المحلية بعد هذا الإعلان.
وقال هانت إن القانون الجديد سيشمل شرطا يلزم المزارعين بتلبية طلب المرضى المحليين أولا قبل تصدير ما يتبقى من المحصول.
وبرغم الطلب المتنامى لم تقنن سوى أوروجواى وكندا وهولندا فقط تصدير الماريجوانا لأغراض طبية. وقالت إسرائيل إنها تعتزم فعل ذلك خلال شهور.
وينبغى أن يوافق البرلمان الاتحادى على اقتراح الحكومة الاسترالية عند عودته للانعقاد فى فبراير، ولمح حزب العمال المعارض إلى أنه سيدعم تمريره.
ومن المرجح أن تبدأ الصادرات بعد ذلك بشهور.
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