video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان: الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة تفقد صلاحيتها

الجمعة، 05 يناير 2018 11:15 ص
أردوغان: الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة تفقد صلاحيتها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


إسطنبول (رويترز)
إضافة تعليق


حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، من أن الاتفاقيات القانونية المبرمة مع الولايات المتحدة "تفقد صلاحيتها" منتقدا واشنطن بسبب إدانة مصرفى تركى فى محاكمة أمريكية.

وأدانت هيئة محلفين فى محكمة اتحادية أمريكية يوم الأربعاء، مسئولا تنفيذيا فى بنك خلق التركى، الذى تملك الدولة حصة أغلبية به، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران فى قضية وصفها إردوغان بأنها هجوم سياسى على حكومته.

وفى أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم قال أردوغان فى مؤتمر صحفى قبل سفره إلى فرنسا فى زيارة رسمية "إذا كان هذا هو مفهوم الولايات المتحدة للعدالة فالعالم يتجه نحو الهاوية".

وأضاف "لتعذرنا الولايات المتحدة، لكن القوانين فى علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها، أشعر بالأسف لأننى أقول ذلك لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعدا".

ولم يحدد الاتفاقيات التى كان يتحدث عنها.

ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس الخميس، ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق فى الشئون الداخلية.

وأدين محمد خاقان عطا الله، المسئول التنفيذى فى بنك خلق التركى، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفى والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية.

واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركى الإيرانى ضراب الذى تعاون مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب فى اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

وفى شهادته أشار ضراب إلى تورط مسئولين كبار بينهم أردوغان، وقال إن إردوغان أجاز شخصيا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسا للوزراء.

وتقول تركيا إن القضية قائمة على أدلة مزيفة واتهمت مسئولى المحكمة الأمريكية بأنهم على صلة برجل الدين التركى فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب فى عام 2016.

وقال إردوغان فى المؤتمر الصحفى "الولايات المتحدة تنفذ سلسلة من المؤامرات وهى ليست مؤامرات قانونية فقط بل اقتصادية أيضا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان: روحانى أبلغنى استقرار الأمور خلال يوم أو يومين على الأكثر

محاكم أردوغان تقضى بسجن مشرع كردى أكثر من 16 عاما

أردوغان: إدانة المصرفى التركى بنيويورك ضمن سلسلة مؤامرات خطيرة ضد تركيا

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة