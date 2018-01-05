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أردوغان: إدانة المصرفى التركى بنيويورك ضمن سلسلة مؤامرات خطيرة ضد تركيا

الجمعة، 05 يناير 2018 09:27 ص
أردوغان: إدانة المصرفى التركى بنيويورك ضمن سلسلة مؤامرات خطيرة ضد تركيا أردوغان


أ ف ب
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ندد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الجمعة، بـ"سلسلة مؤامرات خطيرة" ضد بلاده فى الولايات المتحدة، وذلك إثر إدانة مصرفى تركى فى نيويورك الأربعاء فى إطار محاكمة بشأن الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

وصرح أردوغان فى مؤتمر صحفى فى إسطنبول قبل أن يتوجه خلال النهار إلى باريس للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون أن "الولايات المتحدة تقوم حاليا بسلسلة من المؤامرات الخطيرة، القضائية والاقتصادية إيضا".

وفى وقت سابق، قال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركى، الخميس، إن قرار هيئة محلفين أمريكية إدانة مصرفى تركى بتهمة مساعدة إيران فى تفادى العقوبات أضر بشدة بالعلاقات مع الولايات المتحدة وربما تكون له تداعيات سلبية على كل العمليات فى المستقبل.

وأدانت محكمة مانهاتن الاتحادية، محمد خاقان عطا الله، وهو مسئول تنفيذى فى بنك خلق التركى الذى تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل المصرفى.

وفى مقابلة تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة وصف بوزداج القضية بأنها "مسيسة بالكامل" وقال إن من غير المحتمل أن يؤثر الحكم على اقتصاد تركيا القوى.

 

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