



كتب – إسلام سعيد





شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 5 – 1 – 2018 عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها ما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، عن الاتجاه لإعداد 5 استراتيجيات قطاعية لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

"التخطيط" تعلن عن مشروع البنية التحتية المعلوماتية للوصول لمجتمع رقمى



نشرت صفحة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مشروع البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية وإنشاء خريطة الأساس المصرى، والذى تسعى به الحكومة لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمى حقيقى يجعل مصر تمتلك منظومة للتخطيط والمتابعة مُصممة طبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والذى يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ومتابعة الأنفاق الحكومى وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

وتتمثل استراتيجية تنفيذ المشروع فى توحيد المرجعيات المساحية، إنشاء الشبكية المساحية المصرية، توحيد الأرقام المكانية، أعمال التصوير الجوى وخريطة الأساس، أعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية.

ويعمل مشروع خريطة الأساس على إنشاء خريطة مساحية إلكترونية تهدف بشكل رئيسى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتتمثل أهمية هذه الخريطة فى توضيح أولويات الدولة واحتياجاتها ووضعها بشكل كامل أمام صناع القرار بما يمكنهم من التخطيط الكفء الرشيد للاستثمارات وتجنب تكرار تضارب المشروعات، وتوجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.



"الصناعات الكيماوية" تجرى حصرا بمعامل تحليل العينات على مستوى الجمهورية

تعد غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات برئاسة المهندس شريف الجبلى، قاعدة بيانات لجميع المعامل المتاحة فى الجمهورية، والتى تقوم بعمليات تحليل عينات المنتجات الكيماوية المؤهلة للتصدير.

فى هذا السياق، قال شريف الجبلى رئيس الغرفة، إن الغرفة ستعمل على تنفيذ محاور استراتيجية تطوير قطاع الصناعات الكيماوية فى مصر، بعد الانتهاء منها مباشرة، من خلال تطبيق خطة عمل متكاملة تتضمن برامج دعم الابتكار والنقل المعرفى، وزيادة التعاون بين الصناعة ومراكز البحث والتطوير، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة المخلفات الصناعية وإرساء مبادئ البيئة الخضراء.

وأضاف "الجبلى" فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الغرفة تسعى أيضا إلى التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى الصناعة، وتطوير البيئة المؤسسية والقانونية الحاكمة لعملية استيراد المخلفات، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالاستراتيجية، ودراسة احتياجات الأسواق، وإنشاء صندوق لتمويل الابتكار.

وكشف الجبلى، أن قطاع الصناعات الكيماوية سيقوم بتطوير النظم التمويلية، والتوعية بأهمية إدارة المخلفات، ووضع مواصفات للمخلفات التى تم إعادة تدويرها، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتنمية سلسلة القيمة المضافة.

غرفة مواد البناء: آليات جديدة ومتطورة لاستغلال النفايات الصناعية



تستعد غرفة مواد البناء، لعمل استراتيجية جديدة لإدارة النفايات الصناعية ومحاولة استغلالها اقتصادية، عبر إيجاد آليات متطورة لتحقيق أكبر استفادة من النفايات.

فى هذا السياق، كشف المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، أن الغرفة تسعى لتطوير منهج التعليم والتدريب المهنى، وإعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب فى الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة، والعمل على تغيير القوانين واللوائح التى تؤثر سلباً على تطوير قطاع مواد البناء.

وأشار خلال لقاء جمعه بوزير التجارة والصناعة، إلى أن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة فى التعليم والتدريب المهنى ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.





وزير الاتصالات يستقبل الرئيس التنفيذى الجديد لشركة فودافون مصر



استقبل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى الجديد لشركة فودافون مصر حضر اللقاء أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بالشركة، وتناول اللقاء بحث خطط أعمال واستثمارات الشركة فى المرحلة القادمة.

وخلال اللقاء رحب المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالرئيس التنفيذى الجديد مشيراً إلى أهمية الشراكة القوية مع شركة فودافون العالمية وتواجدها بالسوق المصرية.

واستعرض القاضى استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى والتى تشمل خطة طموحة لتطوير قطاع الاتصالات من خلال تحقيق تنمية حقيقية قائمة على تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطن، مؤكدا على ضرورة التطوير المستمر فى الخدمات المقدمة للمستخدم وتلبية احتياجاته وخاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع.

من جانبه، أعرب ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى الجديد لشركة فودافون مصر، عن تفاؤله وتطلعه للعمل فى مصر والتعاون مع الوزارة وجميع الشركاء فى قطاع الاتصالات واستكمال مسيرة فودافون مصر الناجحة فى قطاع الاتصالات.

كما أكد على أهمية السوق المصرى بالنسبة للشركة العالمية والاستثمار فيه، خاصة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها مؤخراً والتى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.​

إعداد استراتيجية لتطوير 5 قطاعات صناعية لزيادة الصادرات



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الانتهاء من اعداد استراتيجيات قطاعية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتى تتمتع بميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلى والعالمى وتمتلك فرصا تصديرية واعدة وتسهم فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتضمن الصناعات الكيماوية ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية، والصناعات النسيجية.

جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات التى عقدها الوزير مع اعضاء غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، و أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجلبى، وقد شارك فى الاجتماعات الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة والاستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات الى جانب عدد من قيادات ومسئولى الوزارة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية .

وقال الوزير، إن لقائه بأعضاء غرفة صناعة مواد البناء تناول تطورات العمل باستراتيجية تنمية قطاع مواد البناء والتى تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير مواد البناء وزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافى المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير.

وأضاف الوزير أن قطاع مواد البناء يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية فى مصر حيث يضم 9 شعُب صناعية تتضمن الصناعات الاسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات بالإضافة إلى المحاجر، مشيراً إلى أن صادرات مواد البناء تمثل 27٪ من إجمالى الصادرات حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، وبلغت صادراته فى حدود الـ 5 مليار دولار.

وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية تتمثل فى تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية قد حددت عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع تتمثل فى مجالات انتاج بلاطات البورسلين والسيراميك، وإنتاج مسحوق الفوسفات، وألواح الجبس، وتصنيع ألواح الرخام الصناعي، واستخراج الرمال ، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والرخام، وسحق وطحن ومعالجة الخامات المعدنية، بالاضافة الى إنتاج أحجار البازلت، وسحق وطحن الدولوميت والفلسبار، ومعالجة الرمال البيضاء، لافتاً إلى أن الفرص تتضمن أيضاً فرصاً فى مجال الطوب المفرغ، ومواد العزل والألياف المعدنية، ومواد عزل المياه، وخدمات النقل اللوجيستى.

وأشار قابيل خلال لقائه بأعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أهم القطاعات الصناعية فى مصر حيث يضم مجموعة من الشعب والمجالات الصناعية أهمها الصناعات الكيماويات المتنوعة والاسمدة، والبويات والأحبار، والبلاستيك والمطاط، والمنظفات والمطهرات، والورق والكارتون، وتدوير المخلفات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية التى يجرى اعدادها حاليا لتنمية القطاع تستند إلى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 بالإضافة إلى رؤية مصر 2030.

وقال الوزير إن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية تتضمن زيادة معدل نمو القطاع، ومضاعفة مساهمة المنشآت المتناهية الصغر فى ناتج القطاع لتصل إلى 2%، بالإضافة إلى تنويع الأسواق والمنتجات مع التركيز على تطوير منتجات جديدة لزيادة مساهمة القطاع فى سلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن توفير نحو 23 ألف فرصة عمل إضافية.

وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تستهدف الاستخدام الأمثل للمواد الخام المحلية بدلاً من الاستيراد، وإدماج الشركات المتوسطة والصغيرة فى سلاسل القيمة خاصة فى مجال تدوير المخلفات ودعم البيئة، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والجديدة.

وتابع الوزير أنه سيتم أيضاً تطبيق برامج لتأهيل العاملين بالقطاع، ليصبحوا مديرين للعملية الابتكارية، وتحقيق التكامل فى مجال إدارة الأعمال للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط التعليم الفنى مع متطلبات الصناعة، وتحسين القدرات الإدارية والموارد البشرية، والعمل على ادماج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الداعمة اللازمة من خلال المناطق الصناعية الحالية، مشيراً إلى أن القطاع سيقوم بتنمية صادرات القطاع من خلال استحداث آليات وبرامج لتمويل الصادرات، وتيسير الوصول إلى الأسواق التصديرية، وتعزيز الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية ومنظومة المواصفات العالمية والجودة.

وأضاف قابيل أن الاستراتيجية قد حددت عدد من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع تتضمن مشروعات إنتاج الزجاج المسطح، وانتاج فوسفات الأمونيوم، وانتاج الورق، وانتاج السيليكون ومركباته، وانتاج البورون ومركباته، وإنتاج مونو الإيثيلين جلايكول، وإنتاج الإيثانول الحيوي، وإنتاج البولى إثيلين تيريفثالات، وإنتاج ثانى أكسيد التيتانيوم، إلى جانب مجموعة من الفرص الاستثمارية المتوسطة تتضمن إنتاج المنظفات المركزة، وإنتاج أنابيب الغاز الطبيعى من البولى إيثيلين، وانتاج الملدنات، وإنتاج أفلام البوليستر، وإنتاج زجاج السيارات، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية الصغيرة تتضمن إنتاج خراطيم الرى بالتنقيط، وإنتاج أسمدة الأمونيوم نترات الأسمدة، وانتاج مكونات بلاستيك لصناعة السيارات والصناعات الهندسية، وانتاج أفلام بلاستيك للتغليف.