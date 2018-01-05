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أبرز 3 معلومات عن تعديلات قانون هيئة الأنفاق بعد إنهاء مناقشتها بـ"نقل البرلمان"

الجمعة، 05 يناير 2018 12:30 ص
أبرز 3 معلومات عن تعديلات قانون هيئة الأنفاق بعد إنهاء مناقشتها بـ"نقل البرلمان" لجنه النقل بالبرلمان


كتب محمد مجدى السيسى
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أعلن محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق، وإن اللجنة بصدد إعداد تقرير نهائى عنه، وإرساله لهيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته فى إحدى الجلسات العامة.

 

ويرصد"اليوم السابع" عددًا من المعلومات الهامة حول القانون:  

 

1. التعديلات الجديدة تُسند إدارة المترو للهيئة القومية للأنفاق بشكل كامل، بعدما كان يتم إسنادها لهيئة السكة الحديد عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لها.

 

2. فلسفة التعديلات الجديدة تهدف لمنح وزير النقل سلطات أوسع، تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وشركات أخرى للدعاية وخلافه.

 

3. شهدت المناقشات حول القانون خلافاً تمثل فى مطالبة النواب بتحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، فهناك من يعتبر أن تحويلها لاقتصادية سيعرضها للخسارة، وآخرون أكدوا اكتسابها الاستقلال.


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