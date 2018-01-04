8 أرقام مرتبطة بحصاد دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة خلال 2017.. تعرف عليها





كتب إيهاب المهندس





خلال 2017 فصلت دوائر الإرهاب والجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى 27 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، ومن أهم الدعاوى التى تم الفصل فيها مذبحة كرداسة، واغتيال النائب العام، وتنظيم أجناد مصر، وتنظيم داعش ليبيا وغيرها من الدعاوى الهامة، وتوجد بعض الأرقام المرتبطة بمحاكمة المتهمين فى القضية وهى:

1 ـ الرقم "27" ويشير لعدد الدعاوى التى فصلت فيها دوائر الإرهاب والجنايات المنعقدة بطرة خلال عام 2017.

2 ـ الرقم "1020" ويشير لعدد المتهمين فى الـ27 دعوى التى تم الفصل فيها.

3 ـ الرقم "78" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام فى الدعاوى التى تم الفصل فيها خلال العام الماضى، ومن أهم الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، الإعدام لـ28 متهما بقضية اغتيال النائب العام، و8 متهمين بقضية اقتحام قسم حلوان، و13 متهما بقضية أجناد مصر، و20 متهما بقضية مذبحة كرداسة.

4 ـ الرقم "205" ويشير لعدد المتهمين الذين حصلوا على أحكام بالمؤبد فى الدعاوى التى تم الفصل فيها فى 2017 بطرة، ومن أهم القضايا التى حكم فيها بالسجن المؤبد، المؤبد لـ80 متهما بمذبحة كرداسة، والمؤبد لـ15 باغتيال النائب العام.

5 ـ الرقم "82" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة فى الدعاوى التى تم الفصل فيها خلال 2017.

6 ـ الرقم "189" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن المشدد 15 عاما فى مختلف الدعاوى التى تم الفصل فيها خلال 2017.

7ـ العدد "282"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات فى مختلف الدعاوى التى تم الفصل فيها خلال 2017 بطرة.

8 ـ الرقم "9" ويشير لعدد دوائر الجنايات والإرهاب التى تعقد بمعهد الأمناء.