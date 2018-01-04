7 معلومات عن نادى باريس.. تدين مصر له ب 3.7 مليار دولار





رانيا فزاع





من المتوقع أن تسدد مصر لنادى باريس ما يقرب من 700 مليون دولار خلال الشهر الجارى كجزء من مديونيتها لتجمع دول نادى باريس ، الذى تدين مصر له بحوالى 3.7 مليار دولار .

وهذه هى أهم المعلومات عن تجمع دول نادى باريس

1- نادى باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين ممولين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصاديات فى العالم وتضم الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا ، وألمانيا ، وسويسرا ، واستراليا ، والنمسا ، وبلجيكا ، وكندا ، والدنمارك ، وفنلندا ، وأيرلندا ، وإيطاليا ، واليابان ، وهولندا ، والنرويج ، وروسيا ، وإسبانيا والسويد .

2- تقوم فكرة تجمع نادى باريس على تقديم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها ، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها،الدول المديونة غالبا ما يتم التوصية بها أو تسجيلها فى النادى عن طريق صندوق النقد الدولى بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت.

3- تسدد القاهرة كل ستة أشهر جزء من مديونيتها لدول أعضاء نادى باريس .

4- تولدت فكرة نادى باريس من المحادثات التى عقدت فى باريس عام 1956 لنقاش الأزمة بين الأرجنتين ودائنيها المختلفين.

5- منذ عام 1956 أبرمت الدول الدائنة الأعضاء فى النادى ما يزيد على 433 اتفاقية تتعلق بـ 90 دولة مدينة ، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى فى هذه الاتفاقيات 583 مليار دولار .

6- تسعى الدول الأعضاء فى نادى باريس إلى إيجاد حلول ملائمة للصعوبات التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها ، وتتفق الدول الدائنة الأعضاء فى النادى على تغيير أساليب سداد الديون المستحقة لهم.

7- يجتمع النادى بالدول المدينة التى تحتاج إلى دين عاجل والتى نفذت والتزمت بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين وضعها الاقتصادى والمالى ، وهذا يعنى من الناحية العملية ضرورة أن يكون للدولة المدينة برنامج مع صندوق النقد الدولى مدعوم باتفاق مشروط.