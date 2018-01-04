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6 مارس.. انطلاق فعاليات معرض "شيامن" بالصين بمشاركة مصرية موسعة

الخميس، 04 يناير 2018 02:00 ص
6 مارس.. انطلاق فعاليات معرض "شيامن" بالصين بمشاركة مصرية موسعة معارض - ارشيفية


كتب – إسلام سعيد
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تنطلق فعليات بمعرض "شيامن"  2018 المتخصص فى منتجات الأحجار والرخام والجرانيت، فى دورته الـ18، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس المقبل، بمدينة شيامن جنوب شرق الصين، وتشارك مصر بجناح كبير فى هذا المعرض

ويعد "شيامين" من أكبر المعارض الاحترافية للأحجار الكريمة فى العالم، كما أنه يتيح عرض المنتجات الجديدة والتقنيات والأدوات الحديثة فى صناعة الأحجار الكريمة، وزيادة حجم تجارتها، ودعم مجتمع صناعتها على مستوى العالم، والترويج بشكل عام للتطورات التى تشهدها صناعة الأحجار الكريمة ككل.

 


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اخبار الاقتصاد

التجارة والصناعة

معرض شيامن

الصين

الاحجار الكريمة



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