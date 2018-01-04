3 "صلاح" والعنوان بطل.. محمد أفضل لاعب إفريقى.. "والموجى" قاهر الإرهاب.. وأمين يكيد الزملكاوية





كتب محمد أسعد





ما بين اللاعب المصرى "محمد صلاح" وبطل حادث حلوان "صلاح الموجي"، وعاشق الأهداف الجميلة، "صلاح أمين" مهاجم طلائع الجيش، الذى تسبب هدفه فى إيقاف قطار انتصارات الزمالك بمسابقة الدورى، كان اسم "صلاح" الأكثر تداولاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعى، بل وفى الحياة العادية، وظلت حكاياتهم وأسمائهم محل اهتمام جميع الصحف ووسائل الإعلام، خلال الأسبوع.



صلاح الموجي ومحمد صلاح وصلاح أمين

ربما يكون اسم "صلاح" يحمل تميمة الحظ لصاحبه، كما يحمل الخير في معناه، فيما يعتبر من الأسماء الأكثر حباً للعرب عموماً تيمناً وتباركاً، بالبطل صلاح الدين الأيوبى، الذى انتصر على الصليبيين، وحرر القدس الشريف.

محمد صلاح.. أفضل لاعب أفريقى

دخل لاعب المنتخب المصري، ومهاجم ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، في منافسة قوية، من أجل التتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي، ومع اقتراب فرص فوزه وإعلان النتيجة، لاقى دعماً كبيراً، من المصريين جميعاً، بل ومن نجوم العالم أيضاً.

صلاح "الأغلى عربياً" حيث كانت صفقة انتقاله إلى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه استرليني، واستطاع "أبو مكة" بن قرية بسيون، بأدائه المتميز، أن يصبح مصدر فخر لمصر، أمام العالم، وحديث وسائل الإعلام العالمية، ومؤخراً حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2017، من هيئة الإذاعة البريطانية، وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي من غلوب سوكر، وسبق وحصل على جائزة أفضل لاعب في نادي روما موسم 2015-2016، وبالإضافة لعشرات الجوائز خلال السنوات الماضية.

بأداء متميز في موسمه الأول مع ليفربول، سجل محمد صلاح 23 هدفاً، في جميع مسابقاته، ومنح موقع "هو سكورد" الإنجليزى، المتخصص فى الإحصائيات، ليفربول أعلى تقييم فى فرق الدورى الإنجليزى الشهر الماضي بواقع 7.15 متفوقاً على مانشستر سيتى، وكان تألق صلاح، وأهدافه السبب الرئيسي في ذلك، فيما كان هدفيه في المباراة الحاسمة بين مصر والكونغو سبباً في قيادة منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في روسيا والمشاركة في المونديال لأول مرة منذ عام 1990.

"عم صلاح".. بطل شعبي

ورغم أن اسمه الحقيقي "يونس مصطفى الموجي" لكن أسرته اختارت له اسم "صلاح" منذ 53 عام ليكون شهرته. بطل الحادث الإرهابي على كنيسة مارمينا بحلوان، الذي وقع قبل صلاة الجمعة الماضية، ليصبح اسمه من بين الأكثر تداولاً، لما قدمه من مشهد بطولي عظيم اشاد به الجميع.

انقض "صلاح الموجي" على إرهابي الهجوم على كنيسة مارمينا، بحلوان، في اللحظات الحاسمة، التي أوقفت الجاني من ارتكاب مزيد من الجرائم والإيقاع بمزيد من الضحايا، وتمكن من الإمساك به، وتجريده من أسلحته، وتسليمه لقوات الأمن.



عم صلاح اثناء هجومه على الإرهابى

قدم صلاح الموجي "عم صلاح" كما يشتهر وسط منطقته، بطولة شعبية حقيقية، كتلك التي قدمها أبطال المقاومة الشعبية في السابق، وكانت لحظة انقضاضه على الإرهابي، والتي وثقتها مقاطع فيديو، الأكثر تداولا ومشاهدة، خلال الأسبوع المنصرم.

استمر "عم صلاح" حديث الجميع، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأنه مسجل خطر فئة "ب" بسبب سابقة اتهامه في قضايا تشاجر ومخدرات، تم نفيها فيما بعد من خلال وثيقة السجل الجنائي الخاصة به، والتي دون عليها "لا توجد أحكام جنائية مسجلة"، فيما استمر رواد التواصل الاجتماعي في الدفاع عنه والإشادة به، بسبب ما قدمه. ليظل اسمه محل حديث وجدال خلال الأيام السبع الماضية.

صلاح أمين .. عاشق الأهداف الجميلة

نجح فريق طلائع الجيش فى إيقاف قطار الزمالك بمسابقة الدوري، بإسقاط الأبيض فى فخ الهزيمة للمرة الرابعة بالموسم الحالي، للدورى بالفوز بهدف وحيد فى اللقاء الذى أقيم مساء الأربعاء الماضى، باستاد الدفاع الجوي.

كان هدف مهاجم طلائع الجيش صلاح أمين في الدقيقة 63، السبب في خسارة الزمالك، ليرفع رصد ناديه للنقطة 22 في المركز التاسع بجدول البطولة، فيما تجمد رصدي الزمالك عند النقطة 28.





تسبب صلاح أمين في احباط الملايين من مشجعي نادي الزمالك، فيما كان سبباً في إسعاد ملايين أكثر من مشجعي الأندية المناوئة للنادي الزمالك، ليتلقى صلاح أمين إشادة كبيرة من الجميع، واستحق لقب "صناع الأهداف الجميلة".

بهدفه في مرمى الزمالك، حقق صلاح أمين، البالغ من العمر 36 عاما، 50 هدفا، في الدوري المصري، فيما اشتهر بتسجيل أهداف ساحرة بطابع مميز، ويكون هدفه الأخير، محل اهتمام الجميع، وحديث مشجعي طلائع الجيش ومنافسي الزمالك، وبالأخص الأهلاوية، ويتلقى مزيد من الحقد من قبل مشجعي الزمالك.

هكذا كان الأسبوع الأخير، الذي شهد بداية العامة الجديد، مليئاً بانجازات وبطولات، حققها ثلاثية "صلاح"، وتستمر مصر، ولادة بأبطال آخرين من نوعية وقيمة "صلاح"، على مدار التاريخ.