20 قتيلا إثر هجوم انتحارى استهدف قوات الشرطة الأفغانية فى كابول

20 قتيلا إثر هجوم انتحارى استهدف قوات الشرطة الأفغانية فى كابولالخميس، 04 يناير 2018 07:49 م
تفجير - أرشفية
(رويترز)
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن التفجير الانتحارى الذى استهدف مقر قوات الشرطة فى العاصمة كابول، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.
وفى وقت سابق قال مسئولون وشهود إن هجوما انتحاريا وقع فى منطقة بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس مما تسبب فى سقوط ضحايا فى صفوف أفراد أمن.
وشاهد أشخاص سيارة شرطة وهى تنقل جثثا أو مصابين من أفراد الأمن فى منطقة قرب مداهمة نفذتها الشرطة ضد تجار مخدرات وكحوليات.
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