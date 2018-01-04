وكيل الأزهر يطالب بتطبيق تجربة ضبط امتحان الثانوية على الابتدائى والإعدادى





كتب ــ لؤى على





عقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، بمقر مشيخة الأزهر؛ للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل والاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادتين الابتدائية الإعدادية، التي تنطلق خلال الفترة من 1ـ 11 إلى 18/1/2018، وإعطاء التوجيهات اللازمة لضبط سير الامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر على أن الإصلاح الحقيقي للتعليم في مصر يكمن في إصلاح منظومة التعليم الابتدائي من خلال رفع كفاءة المدرسين وتنشئة الطلاب في تلك المرحلة على الانضباط ومنع الغش، والتأكيد على قدسية الامتحانات والانضباط داخل اللجان، مطالباً بضرورة تطبيق تجربة ضبط امتحانات الشهادة الثانوية، بامتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية هذا العام؛ رغبة في إصلاح التعليم الأزهرى وتحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر الشريف.

وشدّد وكيل الأزهر على أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق في المرور على المعاهد، ومتابعة سَيْر الامتحانات وانتظام اللجان؛ بهدف تحقيق الاستقرار العام للجان الامتحانات، مشيراً إلى أهمية دور المعلمين في تحقيق الانضباط وتوفير وسائل الهدوء للطلاب؛ حتى تتحقق النتيجة المرجوة لتخرج الامتحانات في أفضلِ صورة.

وطالب وكيل الأزهر رؤساء المناطق بضرورة استغلال فترة إجازة نصف العام للقيام بتنفيذ أعمال الإصلاحات اللازمة من الصيانة لمقرات المعاهد واصلاح مقاعد الطلاب والإنارة وتوفير كافة وسائل الأمان للطلاب.

من جانبه، قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه قرر تشكيل غرفة عمليات بالقطاع والمناطق لمتابعة أعمال الامتحانات، ورصد المخالفات وإعداد تقرير بها، من خلال فتح خط اتصال مباشر مع رؤساء اللجان ، مع ضرورة التأكيد على التعليمات السابقة بعدم اصطحاب الملاحظين والطلاب للهواتف المحمولة، مطالبا رؤساء المناطق بضرورة توفير الحراسة والأمن لمراكز الأسئلة والتصحيح و كنترولات المعاهد ومتابعة الامتحانات بمناطقهم حتى تخرج على الوجه الأمثل و المطلوب .