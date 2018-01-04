وصول نقيب الصحفيين وأحمد موسى لعزاء الراحل إبراهيم نافع بمسجد عمر مكرم





كتب محمد السيد ومحمد صبحى





وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين و محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات إلى مسجد عمر مكرم للمشاركة فى عزاء الكاتب الراحل إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق.





كما وصل إلى مقر العزاء، الإعلامى أحمد موسى والدكتور خالد عكاشة،والكاتب الصحفى مجدى حلمى، وعدد من الصحفيين.

ووصل منذ قليل ، المحامى فريد الديب والدكتور عصام فرح وعبد الله حسن وكيلى الهيئة الوطنية للصحافة إلى مسجد عمر مكرم للمشاركة فى عزاء الكاتب الراحل إبراهيم نافع.



كما وصل مقر العزاء،إبراهيم ابو كيلة وكيل نقابة الصحفيين وحاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين.



كانت أسرة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق جثمان الراحل ، الثلاثاء الماضى من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بعد أن وصل من دبى، ودفن بمقابر العائلة أمس الأربعاء،بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.



