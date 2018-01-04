وصول أسرة إبراهيم نافع إلى مسجد عمر مكرم لتلقى العزاء





كتب محمد السيد - محمد صبحى





وصلت منذ قليل، أسرة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير حيث مراسم العزاء.

على جانب آخر، كثفت قوات الأمن من تواجدها فى محيط مسجد عمر مكرم بالتزامن مع مراسم عزاء الراحل إبراهيم نافع للعمل على تيسير الحركة المرورية.

كانت قد تسلمت أسرة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق جثمان الراحل، الثلاثاء الماضى، من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، بعد أن وصل من دبى، ودفن بمقابر العائلة أمس الاربعاء، بمدينة 6 أكتوبر.