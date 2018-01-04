video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير دفاع بيرو يستقيل من منصبه احتجاجا على قرار عفو الرئيس عن زعيم سابق

الخميس، 04 يناير 2018 09:52 ص
وزير دفاع بيرو يستقيل من منصبه احتجاجا على قرار عفو الرئيس عن زعيم سابق الزعيم السابق لبيرو فوجيمورى


ليما (أ ش أ)
إضافة تعليق


قدم وزير الدفاع فى بيرو خورخى نييتو استقالته من منصبه احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو بالعفو عن الزعيم السابق ألبرتو فوجيمورى.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس، أن وزير الدفاع استقال من منصبه احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكى بالعفو عن الزعيم السابق ألبرتو فوجيموري، الذى يقضى عقوبة السجن لمدة 25 عاما لاتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.

وكان رئيس بيرو بيدرو كوتشينسكى قد رفض التنحى منتصف الشهر الماضي، بعد فضيحة تورطه بقضية فساد ورشوة.. كما نفى تورطه فى أى قضايا رشوة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مؤيدو رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى يحتفلون بالإفراج عنه

صور.. أنصار رئيس بيرو السابق يتجمعون أمام مستشفى يرقد فيها "فوجيمورى"

صور.. مسيرة حاشدة فى بيرو بعد قرار العفو عن رئيسها السابق فوجيمورى

فوجيمورى

بيرو

وزير دفاع بيرو

اخبار العالم



لا تفوتك
الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة