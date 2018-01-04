وزير دفاع بيرو يستقيل من منصبه احتجاجا على قرار عفو الرئيس عن زعيم سابق

وزير دفاع بيرو يستقيل من منصبه احتجاجا على قرار عفو الرئيس عن زعيم سابقالخميس، 04 يناير 2018 09:52 ص
الزعيم السابق لبيرو فوجيمورى
ليما (أ ش أ)
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قدم وزير الدفاع فى بيرو خورخى نييتو استقالته من منصبه احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو بالعفو عن الزعيم السابق ألبرتو فوجيمورى.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس، أن وزير الدفاع استقال من منصبه احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكى بالعفو عن الزعيم السابق ألبرتو فوجيموري، الذى يقضى عقوبة السجن لمدة 25 عاما لاتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.
وكان رئيس بيرو بيدرو كوتشينسكى قد رفض التنحى منتصف الشهر الماضي، بعد فضيحة تورطه بقضية فساد ورشوة.. كما نفى تورطه فى أى قضايا رشوة.
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