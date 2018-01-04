وزير خارجية البحرين: الخلاف مع طهران سياسى.. ولا نتلفظ بالإساءة لشعب إيران





كتب هيثم سلامة





شدد خالد بن أحمد وزير خارجية دولة البحرين، على أن الخلاف مع إيران سياسى بامتياز، مشيراً أنه لا يتلفظ بالإساءة لشعب إيران أو المذهب الجعفرى.

وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"الخلاف مع الجمهورية الاسلامية سياسى بإمتياز، و لا نختلف مع أو نتلفظ بالإساءة لشعب إيران أو للمذهب الجعفرى الإسلامى".