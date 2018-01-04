وزير السياحة يقرر إغلاق منشأة "وادى سقارة" لتدنى مستواها الصحى والسياحى

وزير السياحة يقرر إغلاق منشأة "وادى سقارة" لتدنى مستواها الصحى والسياحىالخميس، 04 يناير 2018 03:32 م
وزير السياحة يحيى راشد
كتبت ميرفت رشاد
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أصدر يحيى راشد، وزير السياحة، قرارا وزاريا برقم 788 لسنة 2018، بإغلاق منشأة وادى سقارة السياحى، لعدم حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة وتدنى مستواها الصحى والسياحى.
من جانبها، أخطرت الإدارة العامة للتفتيش السياحى بالوزارة، غرفة شركات السياحة بالقرار، لعدم إبرام شركات السياحة أى عقود مع المنشأة، حفاظا على سمعة القطاع السياحى.
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