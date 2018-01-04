وزير الداخلية : رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال احتفالات عيد الميلاد





كتب محمود عبد الراضى





وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الآداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الإحتفالات .

وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه بمساعديه على رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة ، مشدداً على ضرورة تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بدوريات أمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، ونشر الخدمات على الطرق السريعة حفاظاً على أرواح المواطنين.