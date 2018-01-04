وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تطوير مدخل سانت كاترين





جنوب سيناء – فايزة مرسال





عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اجتماعا لمجلس جنوب سيناء للتراث والتنسيق الحضارى بمقر الوزارة برئاسة السفير محمد حجازى، وحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور كلا من المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس كرم معوض، عضو لجنة التنسيق الحضاري، والمهندس جمال مهدى أبو الهدى، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والدكتور خالد متولى، مساعد محافظ جنوب سيناء، وعصام خضر، المنسق العام للمشروع، والمهندس أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة لوزارة البيئة، ومحمود عبد العزيزالسعيد، من وحدة الدراسات الفنية بمكتب وزير البيئة، وخالد رمضان حسن، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، والمهندس محمد حلوس، جهاز تنمية جنوب سيناء

وعرض رئيس جهاز تعمير سيناء، مشتملات المشروع والمقايسة التفصيلية للأعمال والتكلفة المالية والجدول الزمنى للتنفيذ، حيث انتهى المجلس للتوصيات التالية:

- إرسال الخطابات اللازمة للجهات المعنية لإبداء الرأى وأخذ الموافقات الأمنية للبدء فى التنفيذ بواسطة محافظة جنوب سيناء.

- حضور المستشارين الفنيين لمعاينة الموقع على الطبيعة خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير 2018 لوضع التصور الفني لمنطقة مدخل ديرسانت كاترين.

- تنفيذ المشروع على مرحلتين طبقا للأولويات والتشغيل الفورى، ويتم تصيم البازارات طبقا للرؤية الفني الجمالية وتعرض على وزير التنمية المحلية.

- مراجعة المقايسة بواسطة رئيس جهاز تعمير سيناء وإعادة التقيم والعرض بما لا يزيد عن 7 ملايين جنيه.