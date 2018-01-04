video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تطوير مدخل سانت كاترين

الخميس، 04 يناير 2018 01:33 ص
وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تطوير مدخل سانت كاترين جانب من الاجتماع


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق


عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اجتماعا لمجلس جنوب سيناء للتراث والتنسيق الحضارى بمقر الوزارة برئاسة السفير محمد حجازى، وحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور كلا من المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس كرم معوض، عضو لجنة التنسيق الحضاري، والمهندس جمال مهدى أبو الهدى، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والدكتور خالد متولى، مساعد محافظ جنوب سيناء، وعصام خضر، المنسق العام للمشروع، والمهندس أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة لوزارة البيئة، ومحمود عبد العزيزالسعيد، من وحدة الدراسات الفنية بمكتب وزير البيئة، وخالد رمضان حسن، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، والمهندس محمد حلوس، جهاز تنمية جنوب سيناء

وعرض رئيس جهاز تعمير سيناء، مشتملات المشروع والمقايسة التفصيلية للأعمال والتكلفة المالية والجدول الزمنى للتنفيذ، حيث انتهى المجلس للتوصيات التالية:

- إرسال الخطابات اللازمة للجهات المعنية لإبداء الرأى وأخذ الموافقات الأمنية للبدء فى التنفيذ بواسطة محافظة جنوب سيناء.

 - حضور المستشارين الفنيين لمعاينة الموقع على الطبيعة خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير 2018 لوضع التصور الفني لمنطقة مدخل ديرسانت كاترين.

- تنفيذ المشروع على مرحلتين طبقا للأولويات والتشغيل الفورى، ويتم تصيم البازارات طبقا للرؤية الفني الجمالية وتعرض على وزير التنمية المحلية.

- مراجعة المقايسة بواسطة رئيس جهاز تعمير سيناء وإعادة التقيم والعرض بما لا يزيد عن 7 ملايين جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يبلغ "محلية البرلمان" باعتذاره عن حضور اجتماعها (صور)

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

تطوير مدخل سانت كاترين



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة