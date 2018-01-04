وزير الاوقاف يلتقى خريجى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان





كتب لؤى على





التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفدًا من خريجي الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والملتحقين بالدراسة بالأزهر الشريف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حضور كل من لدكتور جودة بسيوني رئيس الجامعة، و الدكتور حمد علي عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وحث الوزير الدارسين على مزيد من تحصيل العلم، ودعاهم إلى المشاركة في معسكرات الوزارة التثقيفية للطلاب الوافدين التي تعقدها الوزارة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وأهدى كل واحدا منهم مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف وفي ترسيخ القيم الإسلامية ومن أهمها :

موسوعة الدروس الأخلاقية .

مفاهيم يجب أن تصحح .

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

حماية الكنائس في الإسلام.