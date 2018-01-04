وزير الأوقاف يلتقى اليوم الأئمة الناجحين بمسابقة الإمام المتميز

كتب لؤى على

يلتقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، الأئمة الناجحين الجدد فى مسابقة الإمام المتميز بديوان عام الوزارة، وذلك لتكريمهم، وترشيح من يصلح منهم للعمل بديوان عام الوزارة، أو المديريات الإقليمية، أو المساجد الكبرى والجامعة، أو العمل بالتفتيش وفق درجاتهم الوظيفية.

والأئمة المرشحون للمقابلة، هم :

1. أحمد حسن محمد عبد الجيد بنى سويف

2. سعد محمد سعد عيسى البحيرة

3. الرفاعى محمد عباس الحسنى جنوب سيناء

4. محمد رمضان عبد الله محمد بنى سويف

5. محمد سعيد جابر أحمد المنوفية

6. مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى الدقهلية

7. أحمد فاروق حسينى إبراهيم الديوان العام

8. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد بنى سويف

9. عبد الحميد على عبد الرازق إبراهيم المنوفية

10. عادل مبروك محمد مرجان الإسكندرية

11. محمود عقبه طه محمود بنى سويف

12. كمال عشرى قرنى عبد اللطيف بنى سويف

13. محمد رجب عبده خليفة البحيرة

14. إيهاب أبو السعود حسن شاهين الغربية

15. محمود ربيع حسام الدين حسام الدين الغربية

16. أحمد عبد الهادى زهير إبراهيم القاهرة

17. محمد حسن عبد الوهاب محمد بنى سويف

18. السيد البدوى عبد المحسن أحمد شهبة الدقهلية

19. محمد عوض السيد حسانين كفر الشيخ

20. مصطفى طه أحمد الفلال الغربية

21. محمود يوسف محمد حسن بنى سويف

22. بسيونى إبراهيم يوسف خضر كفر الشيخ

23. محمد فهيم محمد أحمد الوادى الجديد

24. على محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية

25. السيد عبد العاطى السيد قطيط القاهرة

26. محمد حسن محمد إبراهيم الشرقية

27. محمد إبراهيم عبد الله أحمد سليم الشرقية