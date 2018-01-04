وزير الأوقاف يلتقى الأئمة المتميزين ويرشح اثنين منهم للعمل بديوان الوزارة





كتب لؤى على





التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بعدد من الأئمة المتميزين بحضور الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى والشيخ صبرى ياسين مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.

من جانبه أشاد الوزير بتميز الأئمة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وفى إطار الدفع بالشباب فى مفاصل العمل العلمى والقيادى رشح اثنين منهم للعمل بديوان عام الوزارة أحدهما للعمل بالتفتيش العام والثانى للعمل بالإدارة العامة لبحوث الدعوة، فى إطار سعى وزارة الأوقاف للنهوض بالمستوى العلمى والإدارى للأئمة والدفع بعناصر شبابية جديدة .