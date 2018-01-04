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وزيرا المالية والعدل والمفتى يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد

الخميس، 04 يناير 2018 11:34 م
وزيرا المالية والعدل والمفتى يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد البابا تواضروس الثانى


سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم كلًا من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات واللواء رفعت قمصان مساعد المدير التنفيذى للهيئة، والمستشارة علا راضى عضو الجهاز التنفيذى، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 

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